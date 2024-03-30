غدا آخر مهلة للاستفادة من 7 خدمات مجانية تقدمها البنوك.. اعرف التفاصيل

تلتزم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بتنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري، وفي هذا الإطار تقدم مجموعة من الخدمات المجانية، دعما لخطة التحول إلى الشمول المالي لعام 2024، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

مدة الخدمات المجانية

وبدأت البنوك بتقديم الخدمات المجانية للمواطنين من يوم 8 مارس الجاري وحتى يوم 31 من الشهر ذاته، وذلك للمشاركة في دعم فعاليات الشمول المالي 2024، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، للبنوك.

الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للمواطنين

وتتمثل الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للمواطنين في؛ إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانا، وفتح محفظة إلكترونية مجانا، وفتح حسابات للشباب مجانا، وفتح حساب النشاط الاقتصادي والشركات مجانا، إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانا، وفتح حساب مجانا دون حد أدنى ودون مصاريف، فضلا عن الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية.

المناسبات التي تلتزم فيها البنوك بتقديم الخدمات المجانية

وتتمثل المناسبات التي تلتزم فيها البنوك بتقديم الخدمات المجانية دعما لفعاليات الشمول المالي في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والاحتفال باليوم العالمي للشباب، وكذا الاحتفال باليوم العالمي للفلاح، واليوم العالمي لذوي الهمم، واليوم العاالمي للادخار، واحتفالية اليوم العربي للشمول المالي.