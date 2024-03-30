«نبتدي منين الحكاية».. محمد شوقي يكشف أسرار زمن الفن الجميل في الإذاعة

عبّر الناقد الفني محمد شوقي، عن سعادته بردود الأفعال التي يتلقاها تجاه برنامجه الإذاعي «نبتدي منين الحكاية» الذي يذاع يوميًا في شهر رمضان المبارك على راديو مصر، ويتطرق من خلاله إلى الحديث عن عدد من نجوم زمن الفن الجميل وكشف تفاصيل وأسرار جديدة من حياتهم، سواء من رحلوا عن الدنيا أو النجوم الكبار الذين ما زالوا على قيد الحياة ويمتعوا الجمهور بفنهم.

وقال محمد شوقي في تصريحات لـ«الوطن»، إن هؤلاء النجوم أصحاب فضل عظيم من خلال تقديم فن راق أسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي والثقافة، مشيرًا إلى أنه حريص من خلال البرنامج الإذاعي على الإفصاح عن أسرار وكواليس من حياة مشاهير الفن وتصحيح معلومات خاطئة يتم تداولها على نطاق واسع.

وردة الجزائرية عاشقة لتراب مصر

وأشار إلى أنه كذلك كان حريصًا على إجراء مداخلات مع أبناء نجوم زمن الفن الجميل الراحلين والمقربين لهم، ومنهم من يتحدث لأول مرة مثل «رياض» ابن الفنانة الجزائرية الكبيرة وردة، وكلامه عن مدى عشق والدته لتراب مصر وإصرارها على عدم الابتعاد عنها: «دائمًا ما كانت تقول وشي حلو على المصريين، خاصةً أنها بالتزامن مع مجيئها للقاهرة انتصرت مصر في حرب أكتوبر».

دموع نجاح سلام وقت العدوان الثلاثي

ومن اللقاءات التي انفرد بها من خلال اتصال هاتفي، كان مع سمر سلمان ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام التي ظلت عاشقة لمصر حتى النفس الأخير وكانت تردد دائمًا «مصر بلدي» فضلًا عن أن أغنيتها الشهيرة «يا أغلى اسم في الوجود» قامت بغنائها وقت العدوان الثلاثي على سِلم الإذاعة المصرية، وكشفت ابنتها عن كواليس هذه الأغنية بقولها «ماما كانت بتبكي وهى بتغنيها، وأقسمت لو ضربوا الإذاعة وهم موجودين لن يرحلوا ويموتوا شهداء».