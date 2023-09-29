تشييع جثمان الفنانة نجاح سلام في بيروت وسط دموع الأقارب والمحبين (صور)

انتهت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الفنانة القديرة نجاح سلام، ودفنه في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت، بعد انتهاء صلاة الجنازة ظهر اليوم، في حضور عدد كبير من عائلتها وجمهورها والأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني، ونقيب الممثلين اللبنانين نعمة بدوي، والفنان معين شريف، الذي حرص على مواساة أسرة الفنانة القديرة والوقوف بجوارهم بعد انتهاء صلاة الجنازة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الفنانة نجاح سلام، بمسجد «الخاشقجي» في بيروت، وشهدت مراسم تشييع الجثمان بكاء وانهيار المقربين منها خاصة من أفراد الأسرة والأصدقاء، وعدد غير قليل من المحبين الذين وصفوها بأنها رمز الفن الأصيل.

وفاة نجاح سلام عن عمر 92 عامًا

وغيب الموت نجاح سلام، أمس، عن عمر 92 عامًا، وحرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي على نعيها بكلمات مؤثرة، فهي واحدة من نجمات زمن الفن الجميل التي بدأت مشوارها في بداية فترة الخمسينيات من القرن الماضي.

موعد ومكان عزاء الفنانة نجاح سلام

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنانة القديرة نجاح سلام، العزاء غدًا السبت، في فندق راديسون بلو سنتر دون الطابق الأول من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 7 مساءً.