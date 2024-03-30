تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة كفر الشيخ.. تعرف على موعد إقامتها

أنهت مديرية أوقاف كفر الشيخ استعداداتها لأداء أول صلاة تهجد في محافظة كفر الشيخ، بالتزامن مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك في 257 مسجداً موزعاً على مراكز ومدن وقرى المحافظة، حددتها الوزارة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة كفر الشيخ

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه تم الانتهاء من تجهيز المساجد لإقامة أول صلاة تهجد في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت 257 مسجداً بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم التوجيه بتهيئة الأجواء وتوفير كافة سُبل الراحة للمصلين لإحياء سُنَّة التهجد، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضح «بسيوني»، أنّه تم التنبيه على جميع المفتشين ومديري الإدارات بضرورة متابعة إقامة أول صلاة تهجد في محافظة كفر الشيخ، لافتاً أنّ صلاة التهجد تُقام بدءاً من الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك والتي تبدأ مع حلول الساعة الثانية عشر صباحاً وحتى نهاية الشهر الفضيل في المساجد المُخصصة لصلاة التهجد في مراكز ومدن المحافظة.

ما هي صلاة التهجد؟

ووفقاً لما ذكره الدكتور ثروت نبيه، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، فإنّ صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ حيث ورد عنه ﷺ أنّه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [متفق عليه]، وهي صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل، وأفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الآخِر، أو ما قارب الفجر، فهو وقت السحر والخشوع وتجلِّي الفيوضات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين.

وأوضح «نبيه»، أنّ صلاة التهجد تتميز عن غيرها من صلاة قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، وذلك بحسب ما ورد عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ». [متفق عليه].