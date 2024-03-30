الشعب الجمهوري: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعكس ثقة الجميع فيما يقدمه

قال عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن تأكيد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع اللجنة التنسيقية المشتركة من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، التي تشمل 135 توصية في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبلغ رد على المشككين في جديته وتخدم مفهوم بناء الجمهورية الجديدة.

تنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة

وأكد رزق في بيان له اليوم، أن تنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعكس ثقة الجميع فيما يقدمه الحوار الوطني، ويعزز من مشاركة الجميع بالأفكار والمقترحات من جميع فئات وأطياف المجتمع، سواء كانت حزبية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكذلك قوى المجتمع المدني، كما تقطع الطريق على محاولات التشكيك في الحوار ونتائجه، والتي تبثها أبواق معادية لمصر ومؤسساتها.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن اهتمام الحكومة بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار يؤكد جديته، ويسهم بشكل كبير في خطوات الإصلاح الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويعزز من مسار التنمية والبناء الذي تمضي فيه مصر، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن في شتى المجالات.

التوصيات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي

وثمّن رزق، تأكيد رئيس الوزراء إعطاء الأولوية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والاستحقاقات الدستورية من بينها قوانين مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ الحكومة 40 توصية من توصيات الحوار الوطني، من بينها القرار الجمهوري الذى صدر مؤخرًا بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب.

كما أشاد رزق، باهتمام الحكومة على الحضور في جلسات الحوار الوطني التخصصية، والتي تبني جسرا من التواصل حول جميع الملفات والقضايا، ويعزز من المشاركة في المسؤولية تجاه بناء الجمهورية الجديدة ووضع الأساس القوى لها لتصبح مصر فى الموقع الذى نحلم به جميعاً، لافتا إلى أن هذا التواصل البناء والفعال ساهم في تعزيز جهود الدولة بدعم المواطن المصري في مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، فضلا عما يتحقق من إنجازات تشريعية أخرى وتعديلات ومقترحات وأفكار تبني مستقبلا أفضل.