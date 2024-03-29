«الشعب الجمهوري»: الصالونات السياسية دعمت الحوار الوطني للخروج برؤية تخدم المواطن

أكد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، أن الأم المصرية أثبتت على مر التاريخ قدرتها على التحدي والصمود في جميع الأوقات، مشدداً على أن الدولة تعمل على دعم مجالات تمكين المرأة.

الدور التاريخي للمرأة المصرية

وقال أحمد الألفي، في تصريحات صحفية «إننا ممتنين لدور الأم في الأسرة والمجتمع، وضرب المثل في التضحية والعطاء»، مشيرا إلى أن حزب الشعب الجمهوري بدأ الصالونات السياسية بالتزامن مع الحوار الوطني للخروج برؤية شاملة تخدم المواطن في جميع النواحي.

العمل الحزبي على أرض الواقع

وشدد الألفى على أهمية نقل العمل الحزبي من النظري إلى العملي من خلال الأنشطة والاحتفاليات، مشدداً على ضرورة تنظيم يوم سنوي خاص بالأمهات المثاليات وكذلك يوم سنوي للاحتفال بمسابقة القرآن الكريم.