رئيس «الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى» يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

نظمت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برعاية المهندس عادل حسن رئيس الشركة، الحفل السنوي لتكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم، وذلك ضمن احتفالات شهر رمضان.

وكرم المهندس عادل حسن، الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة، إذ تنافس 55 متسابقا، منهم 14 من العاملين، 41 من أبناء العاملين، في حفظ القرآن الكريم كاملاً، ونصف وربع القرآن.

وشهدت فعاليات الحفل تسليم شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين.

تكريم الفائزين من صغار السن

وأشار رئيس شركة صرف القاهرة الكبرى إلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم يأتي في إطار حرص الشركة على تشجيع وتحفيز العاملين وأبنائهم على حفظ آيات كتاب الله والعمل بما جاء به وإن القرآن منهج معاملات، معبرا عن سعادته بحفظه القرآن من صغار السن.