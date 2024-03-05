«صرف القاهرة» توقع عقدا بـ3.5 مليار لمحطة معالجة الروبيكي

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تحسين البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التنمية المستدامة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى، توقيع عقد مشروع رافع محطة معالجة مدينة الجلود بالروبيكي، والذي يعد واحدا من المشروعات القومية المهمة الهادفة إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القدرة على استيعاب التصرفات الناتجة عن صناعة الجلود من 8الآف م 3/ يوم إلى 24 ألف م3 / يوم، حيث تبلغ تكلفة المشروع 2.840 مليار جنيه، وتصل مدة تنفيذه إلى 24 شهرا من خلال شركة الخرافي ناشيونال، وبتعاون مصري - إيطالي في إعداد التصميمات المناسبة للمشروع.

وقال إنّ المشروع يتضمن محطة رفع وخط طرد لنقل المياه إلى مسافة تبلغ 32 كيلومترا طوليا، وصولا إلى مصرف البلبيسي بتكلفة 712 مليون جنيه، وبتنفيذ شركة المقاولون العرب، وتمويل من هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وتقوم شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بعمل التصميمات والدراسات وطرح المشروع والإشراف على التنفيذ والتشغيل.