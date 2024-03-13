من هو الطفل آدم النحاس؟.. اكتشف مقتل محمد فراج في مسلسل لحظة غضب

بملامح بريئة ظهر الطفل آدم النحاس في مسلسل لحظة غضب، يؤدي شخصية الطفل مروان، وتمكن من إبهار الجمهور، في مشهد اكتشافه جريمة قتل «شريف» الفنان محمد فراج، بسبب تعبيراته وأدائه المميز، ليبرز قدراته التمثيلية، لينال إشادات كثيرة، مع توقعات بمستقبل فني ناجح.

دور آدم النحاس في مسلسل لحظة غضب

خلال أحداث مسلسل لحظة غضب، فتح الطفل آدم النحاس، الذي يؤدي دور «مروان» نجل محمد شاهين، الخزانة، ليكتشف جثمان «شريف» بداخلها، ويظهر في حالة من الصدمة، وتراه «يمنى» الفنانة صبا مبارك، وتنظر له وتطلب منه عدم إخبار أحد بما شاهده.

معلومات عن الطفل آدم النحاس

بالتزامن مع ظهور الطفل آدم النحاس خلال مسلسل لحظة غضب، نقدم معلومات عنه بحسب حساباته على منصات التواصل الاجتماعي:

يدعى آدم أحمد سعيد.

وُلد في 31 يوليو عام 2011، أي يبلغ من العمر 13 سنة.

يحب التمثيل.

يهوى الغناء والتصوير والاخراج.

قدم عدة حفلة في دار الأوبرا المصرية.

شارك في عدة أعمال درامية منها مسلسلات: ورا كل باب، وبينا ميعاد، حكايات جروب الماميز، جت سليمة، حالة خاصة.

مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يعرض حصريًا على منصة watch it، ومكون من 15 حلقة بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلى قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.