من هي زوجة محمد حماقي؟.. حصل على رقم هاتفها بطريقة غريبة

علاقة قوية تجمع بين المطرب محمد حماقي بزوجته نهلة، ويحرص على الحديث عنها في اللقاءات الإعلامية، حيث كشف مؤخرا عن اللقاء الأول بينهما وكيف حصل على رقم هاتفها، مشيرًا إلى أنه شعر بإعجاب وارتياح من ناحيتها منذ النظرة الأولى.

وقال «حماقي»، في تصريحات تليفزيونية، إنه تعرف على زوجته عندما كان يحضر افتتاح مجموعة من أزياء في الفيلا الخاصة بجدها حسن درة: «هي كانت مصممة أزياء، وفي 2010 عملت افتتاح مجموعة أزياء في فيلا جدها حسن درة في الزمالك، وأنا حضرت وتعرفت عليها وكانت والدتها موجودة بالصدفة».

قصة تعارف حماقي بزوجته

وعن كيفية حصوله على رقم هاتفها، أجاب حماقي أنه تعرف في نفس اليوم على زوج شقيقتها الكبرى وتبادل الحديث معه: «في نفس اليوم تعرفت على زوج أختها الكبيرة وكلمته هو الأول، لأني طالما دخلت البيت وتعرفت على أهلها مينفعش أحاول أجيب رقمها وأكلمها من وراهم، وبعدين أخدت الرقم».

معلومات عن زوجة حماقي

ونستعرض في هذا معلومات عن زوجة محمد حماقي وفقا لما ذكره المطرب في اللقاء الإعلامي:

- تدعى نهلة الحاجري

- سيدة أعمال مصرية

- تعرف عيها محمد حماقي في عام 2010، إذ كانت تعمل مصممة أزياء وكانت تنظم عرض أزياء لمجموعتها داخل «فيلا» جدها.

- تعشق الموسيقى وكانت تعلب بيانو منذ صغرها.

- أنجب حماقي منها طفلة صغيرة تسمى فاطمة.

وتحدث «حماقي»، خلال اللقاء الإعلامي، عن علاقته بطفلته فاطمة التي تبلغ من العمر 6 سنوات، مشيرا إلى أنهما تجمعهما هوايات مشتركة، منها لعب كرة القدم وأيضا موهبة الغناء والعزف على الدارمز، بالإضافة إلى حبها لمايكل جاكسون.