موعد صرف مرتبات أبريل 2024.. اعرف القبض إمتى

حددت وزارة المالية جدولا خاصا تضمَّن موعد صرف مرتبات أبريل 2024، ذلك لكل العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث إنه جرى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، بخلاف 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

صرف مرتبات أبريل

من جانبه، أكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بدء صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بداية من 21 أبريل المقبل، فيما سيتم صرف مرتبات المتأخرات خلال 4 و7 و8 من الشهر نفسه، على أن يبدأ صرف مرتبات شهر مايو بداية من 23 مايو، في حين سيتم صرف المتأخرات خلال 8 و9 و12 خلال الشهر نفسه.

إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي

وأوضح «خيري»، أنه سيبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية التابعة لوزارة المالية، كما أهابت وزارة المالية بالعاملين ضمن الجهات الإدارية عدم الازدحام على ماكينات الصراف الآلي، خاصة وأن المرتبات ستكون متاحة خلال الوقت الخاص من تاريخ بدء الصرف المحدد والخاص بكل جهة إدارية.