موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. هل تكون قبل حلول شوال؟

كشفت مصادر مطلعة عن أخبار سارة بشأن موعد منحة عيد الفطر2024 للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن مديريات العمل بالمحافظات تلقت توجيهات من وزير العمل، حسن شحاتة، بضرورة الانتهاء من حصر العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنحة عيد الفطر، قبل حلول العيد بوقتٍ كافٍ، حتى تتمكن أفراد العمالة غير المنتظمة وأسرهم من الاستفادة من المنحة في شراء مسلتزمات العيد لهم ولذويهم.

موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مديريات العمل بالمحافظات الـ27 تبذل قصارى جهدها وتواصل العمل على مدار الساعة، للانتهاء من إجراءات بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين، لافتة الى أنّ قيمة منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، تبلغ 500 جنيه، وسيتم تكثيف الجهود لصرفها بداية من العشر الأواخر في شهر رمضان، بكل مديريات العمل، ومن خلال منافذ الصرف سواء من البريد المصري، بموجب بطاقة الرقم القومي.

أشارت المصادر إلى أنّ المستفيدين من منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، هي الفئات المسجلة رسميا في دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، والعمالة التي تم حصرها في سجلات مفتشي العمل بوزارة العمل.

500 جنيه.. منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

أضافت المصادر أنّ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالي مليونا و100 ألف عامل، سيتم تنقية غير المستفيدين منهم بأي برامج حماية اجتماعية لصرف لهم منحة عيد الفطر2024.

يذكر أنّ وزارة العمل صرفت منحة العمالة غير المنتظمة مع بداية شهر رمضان المبارك 2024، وقيمتها 500 جنيه، وهي منحة مستحدثة صرفت لأول مرة، كما تم صرف منحة عيد الميلاد المجيد مطلع عام 2024 للعمالة غير المنتظمة المستحقة.

كما استحدثت وزارة العمل، صرف منحة كوارث لورثة العمالة غير المنتظمة عند وقوع الحوادث التي تسبب الوفاة قيمتها 200 ألف جنيه، أو في حالة العجز الكلي، كما راعت الوزارة صرف جزء من منحة الكوارث عند العجز الجزئي للعمالة غير المنتظمة.

يذكر أنّ عدد المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من الحكومة، وتمثلها وزارة العمل بمديريات العمل في 27 محافظة، 6 منح وهي:

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة رمضان.

- منحتي عيد الفطر والأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد العمال.