مكاسب حكاية «روحي فيك».. أولى بطولات عائشة بن أحمد المطلقة

حققت حكاية «روحي فيك»، من مسلسل «55 مشكلة حب» للفنانة عائشة بن أحمد، الذي جرى عرضها على شبكة قنوات ON الفضائية وعبر منصة watch it الرقمية، عدة مكاسب منذ عرضها عليهما.

وجاءت المكاسب مختلفة ما بين أداء الممثلين والسيناريو والإخراج، إضافة إلى الإطارات المتنوعة التي جمعت ما بين الرومانسية والساسبنس والرعب النفسي داخل سرد أحداثها، فضلا عن تناول ومناقشة موضوع الألغاز التشويقية، التي تطرقت لكثير من آراء الجمهور ورواد وسائل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بمشاهدة حلقاتها بكل ترقب لما طرح بسرد استثنائي يخالف ما توقع حدوثه لديهم، وخلال هذا التقرير نستعرض أهم مكاسب هذه الحكاية كالآتي:

عائشة بن أحمد

حرص المنتج أحمد عبد العاطي على تصعيد النجمة عائشة بن أحمد إلى البطولة المطلقة على الشاشة الذهبية، بالإضافة إلى مشاركة نجوم ذات خبرة محنكة بجانبها للبطولة.

حرص المنتج أحمد عبد العاطي على تصعيد الفنانة عائشة بن أحمد لتقدم أولى بطولاتها المطلقة حكاية «روحي فيك»، وهو ما يفرز نجوماً جديدة على الساحة الفنية، خاصة أن فئة «الساسبنس» فهى قماشة تتحمل تواجد فنانين تكون لديهم الموهبة الحقيقة، وجاء حرصه على التصعيد لها بعد تألق عائشة بن أحمد في مسلسل «مذكرات زوج».

المواقف الاجتماعية في السيناريو

تضمن سيناريو حكاية «روحي فيك»، عدة مواقف اجتماعية بقلم إستثنائي للمؤلف أحمد عثمان فى أولى تجاربه الدرامية والذي لم تعتمد على قصة واحدة، بل كانت مليئة بالتنوع، أبرزها ظهور الفنانة ألفت إمام التي قدمت دور والدة كل من الفنانه عائشة بن أحمد والفنان فراس سعيد، فهى قدمت هذا الكاركتر بصورة السيدة التى تضلل على أبناءها ولا تريد تفكك حياتهم الأسرية، التي تتدمرت مع مرور الأيام لتطرق أبنائها وانشغالهم بتعدد العلاقات الزوجية، نتيجة اختيارهم الذى لم يناسبهم ولكنها يلازمها فكرة الحلول الغير شرعية من خلال الدجل والشعوذة التي ظلت تطاردها إلى النهاية.

تصعيد مخرج جديد للساحة

ولكن حرص المنتج أحمد عبد العاطي على تصعيد وتقديم مخرج جديد للساحة الفنية وهو المخرج الأردني محمد لطفي، وأشاد به النقاد والجمهور خاصة بعدما قدم صورة مميزة وإضافات مختلفة للعمل ونجح بشهادة الجميع بأنه مخرج من طراز رفيع وواعى بأنه ملم بكل تفاصيل هذه الحدوتة.

يذكر أن حكاية «روحى فيك» هي الحكاية الرابعة والأخيرة للجزء الأول من مسلسل «55 مشكلة حب» والذي انتهى عرضها في الأسبوع المنصرم وتضمنت نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطي وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.