صلاة التهجد في محافظة الدقهلية.. خريطة المساجد كاملة

أعلن الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف في الدقهلية، خريطة مساجد صلاة التهجد في محافظة الدقهلية، التي جاءت في أكثر من 500 مسجد كبير في مختلف المراكز في الدقهلية التي تبدأ في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

خريطة مساجد صلاة التهجد في محافظة الدقهلية

وأضاف نظير أنه تم فتح نحو 530 مسجدت في مختلف المراكز في الدقهلية داخل المساجد الكبري بكل مركز، إذ تبدأ الصلاة بعد انتهاء صلاة التراويح، وتستمر حتى قبل أذان الفجر من نفس اليوم في المساجد التالية.

الفرق بين صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد

وتستمر صلاة التهجد علي مدار العشرة أيام الأخيرة، إذ يتوجه المواطنون إلي المساجد من أجل أداءها حتي قبل طلوع النهار وينتهي المواطنون من الصلاة ليغادروا المساجد علي عكس الاعتكاف الذي يظل من خلاله المواطن مقيم في المساجد طوال الوقت في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان.

ركعات صلاة التهجد في العشرة أيام الأخيرة من رمضان

وتأتي صلاة التهجد أكثر من ركعتين لكن لا تلتزم بعدد معين على حسب مقدرة كل فرد.