مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. أحمد مكي يرفض ذهاب العترة إلى الرحلة

بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُعرض عقب أذان المغرب مباشرة، بتحضير مربوحة الفطار للكبير في الدوار وطلب العترة الذهاب للرحلة.

العترة غاضب بسبب رفض والده ذهابه إلى الرحلة

أثناء انتظار الكبير أوي الفطار، مرَّ من أمامه العترة وهو غاضب بسبب رفضه أن يذهب في الرحلة مع أصدقائه إلى فجنون، ويتهم العترة مربوحة أنها هي التي سخنت الكبير ضد العترة، ويتصل العترة بأصدقائه ويخبرهم أن والده رفض، ويخبر والده أنهم جمعوا 100 ألف جنيه للرحلة ليصرفوها على البنات.

أبطال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8

ويضم الحلقة 20 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عددا كبيرا من نجوم الكوميدية أبرزهم: أحمد مكي في دور الكبير أوي وجوني، ومربوحة في دور زوجة الكبير أوي، ومصطفى غريب في دور العترة ابن الكبير أوي.