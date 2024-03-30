«حياة كريمة» تكافئ سيدة مصرية على «جدعنتها».. «مشروع تبرع بالملابس للمحتاجين»

التقت عدسة برنامج «حياة كريمة»، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، بسيدة مصرية استغلت «حوش العمارة» لعرض الملابس المستعملة والفائضة عن الحاجه وإعطائها للبسطاء من الناس مجاناً وبدون مقابل ومستمرة في فعل هذا العمل الخير منذ 9 سنوات، ليكافئها البرنامج بميدالية حياة كريمة ومبلغ مالي لشراء ما يلزمها للمشروع الخيري.

وأوضحت السيدة فكرة المشروع التي بدأت من عام 2015، عندما قررت التخلص من الملابس الفائضة عن حاجة أسرتها والتي كانت «متكومة في الدواليب»، قائلة: «كان عندي حاجات اكتر من استخدامي ومش بنلبسها، وقررت اطلعها لله من خلال عرضها في حوش العمارة والبداية كانت بمسامير دقيتها في الحيطان أعلق عليها الشماعات، وأعلنت على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابعت: «عندي شوية ملابس مش عايزاها واللي عنده حد أو يعرف أسرة فقيرة وظروفها صعبة، أرملة أو أيتام، أبعتوها لي هابقى موجودة بعد الفطار وكنا في رمضان واشتغلت طول رمضان لأفاجأ بكمية ملابس جاء بها الأهل والمعارف لأعرضها وأوزعها على المحتاجين ولاستمر في هذا النشاط».

واستطردت: «الخير له طعم ومتعة تانية وربنا اللي بيعين، ووسعت الدائرة وعملت عدة معارض على مدار العام، معرض للمدارس وآخر للجامعات ومعارض للأعياد، وغيرها، وتبرع الأهالي لي بزي مدرسي وشنط وكراسات وكشاكشل وجميع مستلزمات الدراسة لينجح المعرض وحتى في أعياد الأم نقيم معرض وبدأت أذهب إلى مناطق حول ضواحي حلوان بمعارض تمتد لأسبوع والعمل فيها يومي».