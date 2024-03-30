«الإسكان»: تنفيذ 16 محطة رفع صرف صحي بقرى «حياة كريمة» في دمياط

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الصرف الصحي لخدمة عددٍ من قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى، بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وتشمل تنفيذ محطات معالجة صرف صحي، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، لخدمة تلك القرى، وتتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة.

تحسين مستوى معيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجا

أشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، في إطار مبادرة حياة كريمة، تهدف إلى النهوض بمعيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير فرص عمل في تلك القرى من خلال تنفيذ تلك المشروعات.

أوضح اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تتولى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 15 قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وكذا أعمال تنفيذ محطات معالجة بطاقة إجمالية 27 ألف م3/ يوم، ومحطات رفع صرف ضمن «حياة كريمة».

تنفيذ شبكات انحدار بطول 160 كيلومترا

أضاف أنه جرى تنفيذ شبكات انحدار بطول 160 كيلومترا، وخطوط طرد بطول 45 كيلومترا بتلك القرى، والانتهاء من تنفيذ 16 محطة رفع صرف صحي، وجار استكمال الأعمال بمحطات المعالجة، إضافة إلى 13 قرية جرى تنفيذ المشروعات بها ودخولها الخدمة قبل إطلاق المبادرة مباشرة.

جدير بالذكر أن محطات رفع الصرف الصحي والمعالجة التي تخدم قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز كفر سعد بدمياط، تشمل (محطة معالجة كفر سعد – محطة رفع قرية الزهراء - محطة رفع قرية السعيدية البحرية – محطة رفع قرية البدراوي – محطة رفع قرية البهايتة بأم الرزق – محطة رفع قرية الحسينية).