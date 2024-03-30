حياة كريمة تجمع مسلمي ومسيحيي شبرا على مائدة إفطار جماعي.. «مصر نسيج واحد»

«مصر نسيج واحد»، شعار رفعته مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية التي نظمت اليوم أكبر إفطار جماعي جمع المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، بحضور 2000 شخص من الأهالي والأطفال والشباب والشيوخ والقساوسة احتفالا بصوم رمضان وصوم العذراء، حيث جرى إعداد وجبات صيامي للأخوة للأقباط ووجبات عادية للمُشاركين من المسلمين.

مسلمون وأقباط على مائدة إفطار واحدة

أوضح العقيد أحمد عيد رئيس مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، أن الإفطار جمع أقطاب الأمة، حيث تواجد الأقباط والمسلمين على مأدبة واحدة بحضور أعضاء ومتطوعي المؤسسة الذين نظموا الاحتفالية بمشاركة الشخصيات العامة بشبرا الخيمة والجمعيات المختلفة وشباب وأهالي المنطقة.

نشر السعادة والبهجة من خلال أنشطة عديدة ترفيهية

أشار «عيد»، إلى أن الهدف من الإفطار هو نشر السعادة والبهجة، من خلال أنشطة عديدة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، بمُشاركة رموز المجتمع المدني والشخصيات الدينية ومسؤولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مُوضحا أن الفعاليات شارك فيها 2000 شخص، وضمت أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، كما جرى توزيع هدايا وألعاب تعليمية، توعية بمخاطر التدخين والإدمان وألعاب تعليمية وندوة دينية وأنشطة ترفيهية.

أوضح مصطفى السيد منسق حياة كريمة بالقليوبية، أن هذه الأنشطة تأتي ضمن مبادرة السعادة التي أطلقتها حياة كريمة في رمضان، وتضم عددا كبيرا من الخدمات التنموية، بما يُسهم في النهاية بضمان حياة كريمة لكل مواطن في جميع محافظات مصر ومنها محافظة القليوبية.

أضاف «السيد»، أن قوافل السعادة تستهدف نشر البهجة والسعادة على وشوش الأطفال، وتتضمن ورش عمل وأنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار بشكل ترفيهي للكبار والأطفال، ورسم على وجوه الأطفال، وتوزيع هدايا وألعاب.