«حياة كريمة» تكافئ صيدلانية توفر الأدوية للمرضى مجانا

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، صيدلانية تُدعى سارة سعيد، تقوم بمساعدة المرضى غير القادرين على شراء الأدوية وتوفرها لهم مجانا أو الدفع بالآجل.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أيمن مصطفى: «إحنا حلقة وصل ما بين المتبرع والمريض، وعملنا فكرة بسيطة وهي شراء الأدوية الزيادة في البيوت وتوفيرها للمرضى أما بالمجان أو من خلال الدفع بالآجل والحمد لله بقالي 8 سنين بعمل كده».

وتابعت: «أنا بعمل الخير ده لإني مقتنعة أن كل واحد فينا لازم يعمل صدقة وخير من المجال اللي هو شغال فيه».

ووجّه الإعلامي أيمن مصطفى الشكر لها عما تقوم به من عمل خيري، وقدم لها ميدالية أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية لتوسيع دائرة الخير، وسد ديون جميع المرضى.

وتواصل الإعلامي أيمن مصطفى، مع عدد من المرضى الذي يتعاملون مع الصيدلية، مؤكدًا لهم أن مؤسسة «حياة كريمة» تكفلت بسداد كل ما عليهم من ديون، مع توفير مبلغًا من المال حتى يتمكنوا من شراء الأدوية التي يريدونها في أي وقت.