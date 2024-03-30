«حياة كريمة» تمنح بائعا «50 ألف جنيه».. والأخير: «كتير عليا»

قدمت مؤسسة حياة كريمة هدية عبارة عن 50 ألف جنيه لأحد البسطاء الذي التقت بهم من خلال برنامج يحمل نفس اسم المبارة الرئاسية، والذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى على شاشة «dmc»، ليكون رد الفائز، والذي يعمل بائعا جائلا تلقائيا ومليء بالقناعة: «كتير علينا.. مش عارف جولي إزاي».

وقال البائع الذي فاز بالمبلغ المالي: «أنا عمري ما قولت لحد على حاجة لكني بدعي ربنا، وربنا بعتك ليا وبيسبب الأسباب، بهذا المبلغ أستطيع سداد ديوني وسأشتري بضائع أوسع بها نشاطي، وربنا يجعلكم في عون البسطاء».

المال ليس كل شيء

وتابع: «المال ليس كل شيء، المال يفنى ولكن الكلمة الطيبة تبقى وأنتم أدخلتم السعادة عليا بالوجه البشوش».