وكيل «صحة كفر الشيخ» يناقش خطة العمل في منافذ تقديم الخدمات الطبية

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات، اليوم الاثنين، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس وتطبيق الزوم.

مناقشة خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أهمية وضع برنامج عمل من خلال مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب العلاجي، ويستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لمتابعة أداء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على أرض الواقع، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين، مع متابعة مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بشكل يومي، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بهم.

استقبال الفلسطينيين في مستشفيات كفر الشيخ

كما ناقش وكيل الوزارة، مع مديري الإدارات الفنية ومديري المستشفيات، سُبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، موجها بإعداد بيان بالأماكن التي يمكن توافرها لاستقبال حالات أخرى من الأشقاء الفلسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.