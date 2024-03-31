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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21 على قناة on في رمضان

كتب:

ياسمين محمود
12:02 ص | الأحد 31 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

أحداث كوميدية جديدة تشهدها الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، بعد اكتشاف الكبير أوي وجود غوريلا في الدوار بسبب استغلال مربوحة للفيزا الخاصة به وهوسها بالشراء عبر الإنترنت.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21 على قناة on في رمضان

وتكون مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21 على قناة on في رمضان العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 20 مسلسل الكبير أوي 8

وقررت مربوحة خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، شراء قرد كي يسليها وهي بمفردها في الدوار، في أثناء عدم وجود الكبير معها، ورغم تحذير الكبير لها من التسوق عبر الإنترنت إلا أنها طلبت قردًا وعند وصوله تكتشف أنه غوريلا.

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