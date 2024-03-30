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دراما المتحدة

الكبير أوي 8 الحلقة 20.. أحمد مكي يحذر مربوحة من مخاطر التسوق عبر الإنترنت

كتب:

ياسمين محمود
06:58 م | السبت 30 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

في الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض على قناة ON بعد أذان المغرب مباشرة، حذّر الفنان أحمد مكي، الذي يجسد دور الكبير أوي، زوجته مربوحة من مخاطر التسوق عبر الإنترنت.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20 

تبدأ الحلقة بتحضير مربوحة إفطارا للكبير أوي، وتُفاجئه بتقديم البيض على شكل بومة. يُصاب الكبير أوي بالانزعاج من شكل البيض، وتخبره مربوحة أنها اشترت العديد من القوالب لصنع البيض بأشكال مختلفة، يُحذرها الكبير من طلب أي شيء عبر الإنترنت، لكنه يُفاجأ بوصول طلب أثناء حديثهما.

يتبين أن الطلب عبارة عن لعبة مطبخ ومقص لتقطيع الكزبرة والبقدونس، فيُحذرها الكبير مرة أخرى من طلب أي شيء عبر الإنترنت دون استشارته.

أبطال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي

يشارك في الحلقة عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم:

أحمد مكي في دور الكبير أوي وجوني

رحمة أحمد فرج في دور مربوحة

مصطفى غريب في دور العترة

بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو حجاج.

مواعيد عرض الكبير أوي 8 

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON بعد أذان المغرب مباشرة، ويُشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الكوميديا المصرية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في شهر رمضان 2024.

 

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