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دراما المتحدة

شهادات على «الإخوان- الحشاشين».. محمد الباز يقدم الموسم السادس من برنامج الشاهد

كتب:

حسن سمير
08:19 م | السبت 30 مارس 2024
الدكتور والإعلامي محمد الباز

الدكتور والإعلامي محمد الباز

تنطلق اليوم السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «الشاهد»، تحت عنوان شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين»، للدكتور الإعلامي محمد الباز على قناة extra news.

ويكشف «الباز» في الموسم الجديد ببرنامج «الشاهد» شهادات جديدة على تاريخ طائفة «الحشاشين»، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في في الأهداف والنوايا، التي تحرِّض على العنف والقتل وسفك الدماء.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج «الشاهد» اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 30 مارس في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوميًا. 

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