مصير عمر الخيام ونورهان.. أحداث منتظرة في مسلسل الحشاشين الحلقة 20

مجموعة من التساؤلات يطرحها مشاهدو مسلسل الحشاشين قبل عرض الحلقة 20، والتي من المتوقع أن تجيب على أسئلة الجمهور بعد الحلقة الماضية التي شهدت العديد من الأحداث الهامة والمشوقة.

وتبدأ هذه التساؤلات حول مصير عمر الخيام (نيقولا معوض) المسجون في سجن السلطان السلجوقي بركياروق، حيث يواجه اختيارين صعبين، إما أن يرسم للسلطان خريطة لقلعة آلموت التي زار فيها صديقه حسن الصباح، أو يتم إعدامه بتهمة الهرطقة والكفر.

ومن المقرر أن تكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20 مصير نورهان (سارة الشامي)، بعدما اكشتفت إلينار (سوزان نجم الدين)، السر الذي تخفيه ومعرفتها السابقة بيحيى (أحمد عبد الوهاب)، وأن رؤيته لها كانت سبب ارتباكه في حلم الجنة.

وعلى الجانب الآخر يقترب «يحيى» من ثأر والده، وأصبح على مقربة من زيد ابن سيحون (أحمد عيد) قاتل والديه، لكن هل سينجح في قتله؟ أم لديه مخططات أخرى؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 20

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 20 الساعة 7:15 مساء، على منصة و«اتش إت» الإلكترونية التي تتيح لمشتركيها مشاهدة المسلسل قبل موعد عرضه تلفزيونيًا.

وتعرض قناة DMC الحلقة 20 الساعة 9:15 مساء، بالإضافة إلى عرضها الساعة 11 مساء، على قناة DMC دراما.