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بوكا جونيورز يبحث عن مركز متقدم أمام سان لورينزو بكأس رابطة الأرجنتين

كتب:

حسن رمضان
08:30 م | السبت 30 مارس 2024
مباراة سابقة لبوكا جونيورز

مباراة سابقة لبوكا جونيورز

يستضيف بوكا جونيورز، مساء اليوم، نظيره سان لورينزو على ملعب لا بومبونيرا بالجولة الـ12 من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، وقبل جولتين فقط من نهاية المنافسات، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل بوكا جونيورز، مباراة سان لورينزو، في المركز السابع في ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين برصيد 16 نقطة من خوض 10 مباريات، إذ فاز منها في 4 مباريات وتعادل في مثلها، ولقى خسارتين.

وأحرز لاعبو بوكا جونيورز، 14 هدفا، فيما منيت شباكه بـ9 أهداف.

سان لورينزو في المركز التاسع

وفي المقابل، يخوض سان لورينزو، لقاء بوكا جونيورز بالمركز التاسع برصيد 15 نقطة من خوض 11 مباراة، إذ فاز الفريق منها في 3 مباريات وتعادل في 6 مواجهات، ولقى خسارتين اثنين.

وسجّل لاعبو سان لورينزو، 9 أهداف، فيما منيت شباكه بـ10 أهداف.

ويحتل فريق لانوس  المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين برصيد 23 نقطة.

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