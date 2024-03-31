مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. ماذا سيفعل الكبير بعد العثور على الغوريلا؟

يكتشف الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، وجود غوريلا داخل الدوار، بعد أنّ اشترتها مربوحة «رحمة أحمد» أونلاين على الرغم من تحذير الكبير لها بعدم الشراء عبر الإنترنت مجددًا.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8 مليئة بالأحداث الكوميدية، وأبرزها شراء مربوحة لغوريلا أونلاين، إذ اشترتها على أنها قرد، وفور وصول الأوردر اكتشفت الأمر وحاولت إخفاء الغوريلا عن الكبير «أحمد مكي» من خلال إدخالها في إحدى غرف الدوار.

وستكشف أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، رد فعل الكبير بعد معرفته بوجود غوريلا داخل الدوار، خاصة أنه سبق وحذر مربوحة من شراء الأشياء التي لا قيمة لها.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 8 هذا العام، عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد مكي في دور جوني والكبير أوي وحزلقوم، ومصطفى غريب في دور العترة، ورحمة أحمد مربوحة، فضلا عن مشاركة دنيا سامي كضيف شرف في دور فروحة ابنة عمة مربوحة.