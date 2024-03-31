مسلسل جودر الحلقة 5.. شهريار يتعرض لمحاولة اغتيال

بدأ مسلسل جودر الحلقة 5 بمحاولة ياسمين رئيس التي تقدم دور شهرزاد قتل ياسر جلال «شهريار» أثناء نومه، ولكنها تتراجع عن تلك الفكرة بعد أن مال قلبها له، كما أنها حاولت مساعدته لإيجاد حل لمشكلة اغتيال جنود الحدود في أبراج المراقبة بطرح فكرة جيدة عليه، وعندما أعجبته أمر بتنفيذها على الفور؛ الأمر الذي جعله يفكر في التراجع عن قتلها نظرًا لحكمتها وبراعتها في إيجاد حلول لمشكلات الدولة، كما أثنى عليها وعلى ذكائها.

مسلسل جودر الحلقة 5.. وضع سم في مشروب شهريار

وفي مشهد آخر، نجد مسرور السياف رفقة أصدقائه يجلسون معًا، وخلال الحديث حرصوا على السخرية منه، إذ إنه يسن السيف كل يوم دون فائدة من ذلك في مسلسل جودر الحلقة 5، وأنه أصبح بلا فائدة منذ قدوم شهرزاد للقصر، وذلك بسبب عدم إصدار الملك حكم قتل شهرزاد مثل عادته بعد زواج الفتيات، وعندما سمع مسرور ذلك من أصدقائه انفعل عليهم وضرب أحدهم وأصابه بجروح.

تفاصيل ضرب مسرور السياف لأصدقائه

وعندما استدعى الملك شهريار مسرور السياف ليسأله عن فعلته بضربه لأصدقائه وإصابتهم بجروح، شرح له ما حدث وأخبره أنهم كانوا يسخرون منه بسبب أنه أصبح بلا فائدة منذ قدوم شهرزاد، وفي أثناء حديثه معه كان شهريار يشرب المشروب الخاص به، وبعدها نجد شهريار يقع على الأرض نتيجة لتناوله سماً في المشروب الذي كان يتناوله، وينتهي مسلسل جودر الحلقة 5 دون أنّ يتضح من الذي وضع السم له.