مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. أحمد عيد يطلب الزواج من مدربة حوريات الجنة

يذهب زيد ابن سيحون (أحمد عيد) إلى حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، ويطلب منه السماح له بالزواج من مدربة حوريات حلم الجنة ألينار (سوزان نجم الدين)، وهو الأمر الذي يقابله الصباح بغضب، قائلاً: «عايز تهدم نظام اتعمل بعناية في قلعة آلموت، طلبك مرفوض والمفروض إنك عارف الإجابة، لكن الغريب إنك بتسأل».

زيد ابن سيحون يرغب في الزواج

يلح زيد ابن سيحون على حسن الصباح حول رغبته في الزواج، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، «تعيش بقيمتك داخل قلعة آلموت، تعيش وانت عارف ومدرك مسؤولية إنك تابع حسن الصباح، ولو موضوع الزواج مهم أوي بالنسبة لك استنى لما نشن حرب ويكون فيه سبايا وساعتها أنا بنفسي اللي هختار لك العروسة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. حسن الصباح ينهر زيد ابن سيحون

وتابع حسن الصباح حديثه لزيد ابن سيحون ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20: «زيد رغباتك كترت، وكلها لا تليق بداعية مؤمن فخد بالك مني واحذرني»، وعندما يغضب زيد وينصرف ينهره الصباح ويقول له إن الخروج يكون بإذن منه، ويطلب منه أن يزيد جلسات التأمل ويقلل من تناول الطعام حتى يستطيع السيطرة على رغباته.