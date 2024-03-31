مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. هل يستخدم أحمد مكي الغوريلا للقبض على المطاريد؟

يحاول أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، مساعده الشرطة في القبض على المطاريد، كما طلب منه مأمور «المزاريطة».

أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8.

في الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، يبدأ أحمد مكي، بدور الكبير، مساعدة الشرطة في القبض على المطاريد الذين نزلوا إلى البلد مؤخرًا.

جاء ذلك بعد طلب مأمور «المزاريطة» منه في الحلقة 20 مساعدة الشرطة في القبض على هؤلاء المطاريد، مما جعل الكبير يفكر في عدة طرق للإيقاع بهم وتسليمهم للشرطة.

فهل سيستخدم الكبير الغوريلا في الإيقاع بالمطاريد بعد أن يعلم بوجودها في المنزل؟ هذا ما ستجيب عليه الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 حقق نجاحًا كبيرًا بعد إذاعة أولى حلقاته، التي نالت إعجاب الجمهور بعد تناول «مكي» عدة قصص جديدة جذبت قاعدة كبيرة خاصة الأطفال، والمسلسل من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.