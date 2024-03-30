مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. السلطان يأمر بخروج عمر الخيام من السجن

يذهب صهبان صديق عمر الخيام لمقابلة وزير السلطان السلجوقي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، وذلك بعد ما حاول زيارته خلال وجوده في السجن ورفض الجنود طلبه، وعندما يسأله الوزير عن أحوال العامة ويرفض الإجابة عليه يطلب من جنوده جلده 80 جلدة وإغلاق الحمام الخاص به لمدة شهر كامل.

وعلى الجانب الآخر، يبدي السلطان بركياروق (عمر الشناوي) عدم ارتياحه من قرار وزيره بسجن عمر الخيام (نيقولا معوض) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، ويخبر الوزير أنه عقابه على رفض رسم خريطة قلعة آلموت يجب ألا يطول أكثر من ذلك، ويطلب منه أن يأتي به إلى بلاط السلطنة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. عمر الخيام يرفض خيانة حسن الصباح

وطلب الوزير من عمر الخيام أن يرسم خريطة لقلعة آلموت من الداخل، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، وهو الأمر الذي رفضه عمر الخيام حيث يرى إنها خيانة لصديقه القديم ولن يقوم بذلك، وبعدها قام الوزير بوضعه في السجن ومنحه خيارين إما أن يرسم الخريطة أو يحكم عليه بالإعدام بتهمة الهرطقة والكفر.