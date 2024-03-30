مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. حسن الصباح يقترب من أصفهان ويصك عمله باسمه

يواصل حسن الصباح (كريم عبد العزيز) توسيع ومد نفوذه في المناطق المحيطة له، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، إذ يطلب من رجاله صك عملة جديدة باسمه «قلعة آلموت لازم يكون ليها العملة بتاعتها مش هنفضل نتعامل بالعملات اللي حوالينا لازم يكون عندنا دينار خاص بينا نبيعه ونشتري بيه، قوة ومهابة واختلاف عن غيرنا».

وقرر حسن الصباح صك ما يدعوه بـ «الدينار الصباحي» ويكون به نسبة عالية من الذهب، ضمن أحداث مسلسل الحشاشيين الحلقة 20، وهو ما دفعه إلى فرض جباية على المناطق حوله حتى يستطيع تحمل صك الدينار الجديد، «عشان ده يحصل لازم نفرض جباية وجزية على كل اللي حوالينا كل اللي يمر من دولة الصليبيين إلى السلاجقة يدفع والعكس، ومن ذهبهم تصك عملتنا الجديدة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. حسن الصباح يقترب من الاستيلاء على قلعة شاد دز

ويطلب حسن الصباح من برزك أميد (سامي الشيخ) وزيد ابن سيحون (أحمد عيد)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، الاهتمام بالجانب الروحي للشباب الفدائي داخل قلعة آلموت، من خلال تدريسهم لكتب منها كتاب إخوان الصفا وراحة العقل لـ حميد الدين الكرماني، ثم كتاب حسن الصباح نفسه عن الإلهيات عندما يصبح المؤمن مهيئا للأسرار.

أقرب قلعة إلى أصفهان

ويكشف لهم حسن الصباح أن قلعة شاه دز التي تعتبر أقرب قلعة إلى أصفهان، مالكها على وشك الموت وأن الذي سوف يستولى على القلعة يدين بالولاء لحسن الصباح، ويطلب منهم إمدادهم بأي مدد يطلبوه.