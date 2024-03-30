مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. يحيى ابن المؤذن يقع في فخ حسن الصباح

يتعرض يحيى ابن مؤذن أصفهان (أحمد عبد الوهاب) إلى «غسيل دماغ» بشكل كامل وتمت السيطرة عليه من قبل حسن الصباح ورجاله داخل قلعة آلموت، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، حيث يذكره صديقيه سليمان وطيفور بالسبب الأساسي لدخولهما القلعة، ولكنه يخبرهما أنهما إذا استمرا في هذا الحديث سوف يبلغ القادة بهذا خاصة أنه مكلف من برزك أميد (سامي الشيخ) بتقديم تقارير عن مدى ولائهما وإيمانهما.

وعلى الجانب الآخر، تذهب إلينار (سوزان نجم الدين) إلى برزك أميد، وتخبره عن المعلومات التي وصلت إليها حول العلاقة السابقة التي جمعت بين نورهان (سارة الشامي) ويحيى، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، ولكنه يطلب منها ألا تقتلها وتنتظر أوامر حسن الصباح في هذا الأمر.

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. زيد ابن سيحون يشك في العلاقة بن إلينار وبرزك أميد

وبدأت احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20 تحت عنوان ابن المؤذن وشهدت العديد من الأحداث، حيث يواصل زيد ابن سيحون مضايقة إلينار بعد ما يراها خارجة من غرفة برزك أميد، ويسألها إذا كان هناك علاقة بينهما؛ ولكنها تخبره أن الأمر لا يعنيه وأن علاقتها به تتلخص في إيصال الرسائل واستقبال الأوامر من حسن الصباح فقط.