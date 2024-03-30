ملخص الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار.. سر اختفاء نجل آسر ياسين

لم يتوقف آسر ياسين «مروان» في الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار عن ‏البحث عن ابنه الحقيقي الذي تم استبداله في الحضانة بمحافظة الإسماعيلية، إذ إنه ‏اتجه إلى مكتب صحة الإسماعيلية للبحث عن سجلات الحضانة في يوم مولد نجله ‏عمر، وذلك ليعثر على نجله الحقيقي، وذلك بعد أن أخبره موظف المستشفى أن ‏من الممكن أن يكون يتم تبديل ابنه في الحضانة وليس أثنا الولادة، كما يعرفه أن ‏حينها لم يكن هناك سوى حضانة واحدة فقط في المحافظة.‏

الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار

ويجد مروان «آسر ياسين»، نفسه أمام عائق كبير، إذ إنه مضطر للبحث عن ابنه ‏الحقيقي داخل محافظة الإسماعيلية كلها، ولكنه لم ييأس وبدأ بالفعل بالبحث عن ‏نجله في سجلات الحضانة في يوم مولد نجله عمر ليكتشف صدمة كبيرة، وهي ‏اختفاء ورقة نجله من سجلات الحضانة.‏

وزادت علامات الاستفهام لدى مروان «آسر ياسين» بعد هذا الأمر، ولكن سرعان ‏ما يبعث صاحبه وابن عمه عماد الآمل في نفس مروان، إذ ينبه بالبحث عن أسماء ‏الممرضات اللاتي كن موجودات في هذا اليوم بالحضانة ليبحث وراءهم في سبب ‏اختفاء الورقة.

«عائشة بن أحمد».. مسلسل بدون سابق إنذار

‏وفي سياق آخر تتعرض ليلى «عائشة بن أحمد» لمزيد من المضايقات في عملها ‏بسبب مديرها، كما تزورها أمها في المستشفى لتطمئن على حفيدها عمر، ولكن ‏يتبين من خلال طريقة استقبال ليلى لوالدتها أن هناك أمرا ما بينها، إذ لا ترحب ‏عائشة بن أحمد بأمها وتعاملها بطريقة جدية كما يجب.‏وتزداد الحالة المادية لحسن «شقيق آسر ياسين» تدهورا وتعقدا في الحلقة 5 من ‏مسلسل بدون سابق إنذار، إذ تطالبه طليقته بكل المصروفات والنفقات وحقوقها هي ‏وأولادها منه بعد الطلاق، ليجد حسن نفسه ملزم بسداد مزيد من الأموال فضلا عن ‏الديون التي عليه والقضية التي خرج منها بكفالة، بعد وفاة أحد العمال بمحله ‏الخاص.

‏وضمن أحداث الحلقة يخضع عمر لجلسات علاج مكثفة لكي يخرج من المستشفى ‏وهذا ما حدث بالفعل، وأثناء مشاهدة عمر لمباراة للمنتخب الوطني وهدف لنجم ‏ليفربول والمنتخب محمد صلاح، يأتي والده ليخبره بأنهم بإمكانهم الذهاب للمنزل ‏وتنغمر الفرحة بين عمر ومروان وليلى وتنتهي الحلقة على ذلك. ‏