ملخص الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار.. سر اختفاء نجل آسر ياسين
كتب:
يارا أشرف
09:50 م | السبت 30 مارس 2024
مسلسل بدون سابق إنذار
لم يتوقف آسر ياسين «مروان» في الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار عن البحث عن ابنه الحقيقي الذي تم استبداله في الحضانة بمحافظة الإسماعيلية، إذ إنه اتجه إلى مكتب صحة الإسماعيلية للبحث عن سجلات الحضانة في يوم مولد نجله عمر، وذلك ليعثر على نجله الحقيقي، وذلك بعد أن أخبره موظف المستشفى أن من الممكن أن يكون يتم تبديل ابنه في الحضانة وليس أثنا الولادة، كما يعرفه أن حينها لم يكن هناك سوى حضانة واحدة فقط في المحافظة.
الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار
ويجد مروان «آسر ياسين»، نفسه أمام عائق كبير، إذ إنه مضطر للبحث عن ابنه الحقيقي داخل محافظة الإسماعيلية كلها، ولكنه لم ييأس وبدأ بالفعل بالبحث عن نجله في سجلات الحضانة في يوم مولد نجله عمر ليكتشف صدمة كبيرة، وهي اختفاء ورقة نجله من سجلات الحضانة.
وزادت علامات الاستفهام لدى مروان «آسر ياسين» بعد هذا الأمر، ولكن سرعان ما يبعث صاحبه وابن عمه عماد الآمل في نفس مروان، إذ ينبه بالبحث عن أسماء الممرضات اللاتي كن موجودات في هذا اليوم بالحضانة ليبحث وراءهم في سبب اختفاء الورقة.
«عائشة بن أحمد».. مسلسل بدون سابق إنذار
وفي سياق آخر تتعرض ليلى «عائشة بن أحمد» لمزيد من المضايقات في عملها بسبب مديرها، كما تزورها أمها في المستشفى لتطمئن على حفيدها عمر، ولكن يتبين من خلال طريقة استقبال ليلى لوالدتها أن هناك أمرا ما بينها، إذ لا ترحب عائشة بن أحمد بأمها وتعاملها بطريقة جدية كما يجب.وتزداد الحالة المادية لحسن «شقيق آسر ياسين» تدهورا وتعقدا في الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار، إذ تطالبه طليقته بكل المصروفات والنفقات وحقوقها هي وأولادها منه بعد الطلاق، ليجد حسن نفسه ملزم بسداد مزيد من الأموال فضلا عن الديون التي عليه والقضية التي خرج منها بكفالة، بعد وفاة أحد العمال بمحله الخاص.
وضمن أحداث الحلقة يخضع عمر لجلسات علاج مكثفة لكي يخرج من المستشفى وهذا ما حدث بالفعل، وأثناء مشاهدة عمر لمباراة للمنتخب الوطني وهدف لنجم ليفربول والمنتخب محمد صلاح، يأتي والده ليخبره بأنهم بإمكانهم الذهاب للمنزل وتنغمر الفرحة بين عمر ومروان وليلى وتنتهي الحلقة على ذلك.