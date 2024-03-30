مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. تغير مسار رحلة البحث عن ابن آسر ياسين

يواجه كريم «آسر ياسين» في مسلسل «بدون سابق إنذار» صدمة جديدة عندما يكتشف من موظف في دار الأيتام أن ابنه تم تبديله عن طريق الخطأ مع طفل آخر، ليبدأ رحلة من البحث عن ابنه الحقيقي في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5 عبر شاشة «دي إم سي».

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5

وفي الحلقة الـ4 من مسلسل بدون سابق إنذار، أصُيب كريم «آسر ياسين» بالصدمة والغضب، وطلب من موظف دار الأيتام معرفة المزيد عن الطفل الذي تم تبديله مع ابنه، ولكن الموظف لم يكن لديه أي معلومات عن هذا الأمر، سوى أن نجله تم تبديله بالخطأ وعليه البحث عن الأطفال الذين تواجدوا في دار الأيتام في فترة وجود ابنه.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5

يعود «كريم» إلى نقطة البداية في رحلة البحث عن ابنه الحقيقي، ولكن هذه المرة يبحث عنه وهو يحمل معلومات جديدة تمنحه الإصرار والعزيمة على الوصول لطفله الحقيقي.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 5، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

ويضم مسلسل بدون سابق إنذار عدة فنانين أبرزهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، وهو من إخراج هاني خليفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ ألمى كفارنة.