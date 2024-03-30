ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. حسن الصباح يبدأ سلسلة اغتيالات ويحرق مساجد

يكلف حسن الصباح (كريم عبد العزيز) مجموعة من شباب الفدائيين في قلعة آلموت بعمليات اغتيالية ضد أسماء مهمة في دولة السلاجقة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، إذ قرر أن يكسر الهدنة مع السلطان السلجوقي بركياروق بعد فك الحصار على القلعة ليسدد له عدد من الضربات قبل أن يتحالف مع أشقائه ضد الصباح وقلعته.

ويقول حسن الصباح لـ زيد ابن سيحون (أحمد عيد) وبرزك أميد (سامي الشيخ)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20: «فك الحصار هو رجوع الحية إلى الخلف عشان تصحح وضعها وتهجم من تاني، اختلافنا مع أبناء ملك شاه في كل حاجة هيخلينا عرضة أنهم يهجموا علينا كلهم مرة واحدة خلوا شباب الفدائيين يستعدوا لضربات جديدة موجعة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. حسن الصباح يبدأ عمليات اغتيال جديدة

وتضمنت قائمة اغتيالات حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، كلا من تاج الدين وزير السلطان السلجوقي باركياروق، وفخر الدين نجل نظام الملك، وذلك بعدما كبر وأصبحت له مكانة خاصة في الدولة ويسعى لقتل حسن الصباح انتقاما لوالده، بالإضافة إلى مفتي مدينة أصفهان، وحرق المسجد الكبير في بغداد.