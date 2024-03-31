إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالإسماعيلية

شنَّت محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، في نطاق عدد من الوحدات المحلية ضمن الحملات اليومية.

إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء

ونجحت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية في إيقاف تنفيذ صبة خرسانية لقواعد الدور الأرضي دون ترخيص بشارع شبين الكوم بمنطقة حي السلام، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

وتمكنت حملة مكبرة في قرية 30 يونيو في مركز ومدينة القصاصين، من الإزالة الفورية لحالة تعدٍّ بالبناء ودون ترخيص على أرض زراعية، عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض على مساحة 120 مترًا غير مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان.

التصدي لمخالفات البناء

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية إن الحملات تأتي ضمن توجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ووجَّه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة متابعة أي حالات تعدٍّ على أملاك الدولة أو أي بناء مخالف لسرعة إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.