تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة الإسماعيلية.. تعرف على موعد إقامتها

أعلنت مديرية الأوقاف تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة الإسماعيلية وموعد إقامتها في عدد من المساجد الموزعة على مراكز وأحياء الإسماعيلية، التي تستمر طوال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مع رفع الطوارئ في المساجد المخصصة لإقامة التهجد والاعتكاف.

تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة الإسماعيلية

وبحسب مديرية الأوقاف، فإن أول صلاة تهجد في محافظة الإسماعيلية تُقام بعد منتصف اليوم السبت في جميع المساجد التي خصصتها الأوقاف للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024.

ويحل موعد أول صلاة تهجد في محافظة الإسماعيلية، عقب صلاة العشاء والتراويح إلا أن الوقت الأفضل لصلاة التهجد هو ثلث الليل الأخير، ويمكن أيضا تأديتها قبل صلاة الفجر.

وحددت وزارة الأوقاف أماكن مساجد الاعتكاف وأداء صلاة التهجد داخل مدينة الإسماعيلية في مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة الإفرنج ومسجد المطافي «الإسماعيلي»، بميدان المطافئ، ومسجد الحفني، ومسجد السلام بمنطقة حي السلام، ومسجد الصالحين بحس ثان ومسجد الشيخ زايد بحي ثابث، ومسجد بدر ومسجد الرضوان خلف ديوان المحافظة ومسجد التوحيد في أبو عطوة ومسجد نور الملاحي في ارض الجمعيات.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية أن موعد أول صلاة تهجد في محافظة الإسماعيلية ستبدأ الليلة في تمام الساعة 12 صباحا مع أول يوم للعشر الأواخر من رمضان.