ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 20.. خطف أحمد العوضي على أيدي ملثمين

بدأ منذ قليل مسلسل حق عرب الحلقة 20 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يقدم شخصية عرب السويركي، ويواجه صراعات كثيرة داخل حارة المغربلين ومنطقة الدرب الأحمر، بعدما ازدات حدة المشكلات بينه وبين المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، ونستعرض في السطور التالية، ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 20.

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 20

وتمكن المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي من إنقاذ ابنته من توريطها في قضية الاتجار بأموال مزورة من خلال شركتها للسياحة، وعلم أن جلال الزكي الذي تقدم لخطبتها وقامت برفضه هو من وراء هذه القضية، ولم يلبث المعلم عبد ربه يدخل بيته، حتى تفاجأ بمطرب المهرجانات حمادة صميدة والذي يجسد شخصية مطرب مهرجانات أيضًا خلال الأحداث طلب منه سعيد الجن عدو المعلم عبدربه بأن يقدم أغنية للمهرجانات تتحدث عن وجود علاقة تجمع زوجته صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، مع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، فقام بخطف سعيد الجن، ودفنه حيًا داخل منفي ويطلق عليها اسم المريحة.

عمر زهران يخطف أحمد العوضي

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20، وقام جلال الزكي ووالده رجل الأعمال مرزوق الأشمون ويجسده الفنان عمرزهران، بخطف عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي من داخل منزله من خلال ملثمين، وتم وضعه داخل مخزن وتكتيفه بسلاسل حديد، وحدثت مواجهة حادة بينهما لكيفية الانتقام، وظل عرب السويركي أمامه في كامل قوته.