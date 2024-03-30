مسلسل حق عرب الحلقة 20.. هل أنهت دينا فؤاد حياتها بعد صدمتها في أحمد العوضي؟

بدأ العد التنازلي لنهاية أحداث مسلسل حق عرب، الذي استحوذ على اهتمام الجمهور طوال الماراثون الرمضاني، وتصدر ترند مؤشر محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، لما حواه من أحداث تشويقية سيطر عليها الأكشن والرومانسي والاجتماعي في توليفة جذابة للجمهور.

ومن المقرر أن ينطلق مساء الليلة مسلسل حق عرب، الحلقة 20 على شاشة قناة ON Drama.

صدمة دينا فؤاد في أحمد العوضي بمسلسل حق عرب

ودخلت حنان الغرباوي، التى تجسدها الفنانة دينا فؤاد في حالة صدمة شديدة، بعدما اكتشفت بمحض الصدمة خيانة خطيبها وحبيب عمرها عرب السويركي، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، مع المعلمة صباح الجياش، والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر، وواجهت عرب السويركي، ولكنه أنكر وحاول تبرئة نفسه، لكنها تركته ورحلت غاضبة منه.

وتوالت الأحداث، وحاول عرب السويركي البحث عنها لكي يوضح لها الحقيقة وأنه مظلوم، وحدث له كمين من أعدائه بغرض إيذائه، ولكنه لم يتمكن من الوصول لها، واستعان بشقيقها الأصغر للوصول إليها ولأصدقائه المقربين لمراقبة منزلها إذا عادت له، ولكن كل ذلك دون جدوي.

شكوك حول انتحار دينا فؤاد بسبب أحمد العوضي

وشغلت حنان الغرباوي الجمهور بعد اختفائها المثير للقلق، وأنها تخلص من حياتها، بالإضافة لمرورها بعدة مواقف قاسية بسبب عرب السويركي، واتهامها بالخيانة مرتين ولم يثق بها، وخذلها في محنتها مرتين، فهل يمكن أن تكون فعلت ذلك؟ أم أنها اختفت لتعيد ترتيب نفسها، وتعود لحارة المغربلين من جديد؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 مساء الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 20 علي قناة ON Drama

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 20 على قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، ويمكنك مشاهدتها قبل عرضها على شاشة التلفزيون بساعة زمنية، من خلال تطبيق WATCH IT الإلكتروني.