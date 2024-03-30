مخرج مسلسل حق عرب يشيد بـ«المتحدة»: صنعت فارقا كبيرا في الدراما

عبر المخرج إسماعيل فاروق عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسل حق عرب يوميا في الشارع المصري؛ وذلك منذ بداية عرض المسلسل في أول أيام الشهر الكريم، متمنيا أن يستمر الجمهور في متابعة العشر حلقات المتبقية من العمل في رمضان 2024؛ مشيرا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صنعت فارقا في الدراما المصرية.

مخرج حق عرب يشيد بالشركة المتحدة

وأشاد فاروق في تصريحات صحفية له اليوم السبت؛ بشركة سينرجي للمنتج تامر مرسي؛ وذلك لما وفرته الجهة المنتجة من إمكانيات لخروج المسلسل بهذا الشكل الذي يليق بالجمهور المصري والعربي، مشيرا إلى أن هناك جهدا مبذولا وكبيرا من المشرف العام على الإنتاج حسام شوقي، مؤكدا أنه دعم العمل بكل شيء.

وانتهى تصوير المسلسل بالكامل منذ يومين، ويتابع المخرج حاليا مراحل المكساج والصوت وغيرها من الأمور الفنية؛ متمنيا أن يحقق باقي حلقات العمل نجاحا كبيرا مثلما حدث بالحلقات الأولى.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، عايدة فهمي، أشرف طلبة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.