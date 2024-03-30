شريف مدكور لـ«ع المسرح»: أدعم ارتداء المحجبات للملابس المطابقة للشرع

ردا على دفاعه عن حرية الفنانات في ارتداء الملابس التي تناسب أدوارهن وطبيعة العمل الفني، أجاب الإعلامي شريف مدكور: «أنا بدافع عن حرية كل الناس في أنها تلبس اللي هي عايزاه، مش الفنانات فقط».

ارتداء المحجبات لملابس لا تصف ولا تشف

وأضاف «مدكور»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على شاشة «الحياة»: «أنا مع المحجبات في أنها تلبس اللي هي عايزاه، ولكن يطابق الشرع، أي ما لا يصف أو يشف، فما المعضلة فيما أقوله؟!».

وتابع: «المحجبة حرة فيما ترتديه إن خالف شروط الحجاب.. أنا مش هروح أقولها: أنت إزاي عامله كده، ولكن مش في برنامجي، وأحاول قدر الإمكان حجب أي شيء لا يصح عرضه على الأسرة المصرية ببرنامجي».

وأكد: «لأول مرة أقولها برفض أي حاجة تتعرض من صور وغيره وأصحابها بيزعلوا جدا بسبب أنه مينفعش أطلعها بالمنظر ده على الشاشة في برنامج أسري موجه للأسرة والطفل».