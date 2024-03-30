شريف مدكور: «هبقى أب صعب.. ومش هقبل تعرضهم للتنمر»

رد الإعلامي شريف مدكور، على أحد تصريحاته السابقة «حتى لو تزوجت فسأتزوج من امرأة لديها أطفال حتى لا تطالبني بالإنجاب»، قائلا إنه بالفعل يخشى مسؤولية الأبناء وأن يكون أبًا لأنه «هيبقى أب صعب».

«مدكور»: مقدرش أقعد مع أطفال اكتر من نص ساعة

وأضاف «مدكور»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، على شاشة «الحياة»: «أنا مقدرش أقعد مع الأطفال أكتر من نص ساعة، ده بيبقى آخري، ولو بقيت أب كنت هابقى أب صعب.. بعترف، ومرضاش لأولادي شهرتي تؤذيهم نفسياً من تنمر الأطفال في المدرسة أو التدخل في شؤون الآخرين».

لا أبالي بالانتقادات ولكني لا أقبل التنمر لأولادي

وتابع: «الناس تتنمر عليا لا أبالي بكلامهم وتعليقاتهم، بل وربما اعتدت هذه الإساءات فلم أعد أبالي إطلاقاً وأواجهها بالضحك، لكن لا أقبل هذا لأبنائي أو زوجتي، لأني لا أضمن أن يكونوا بنفس صلابتي أمام الانتقادات، ربما يجرحهم كلام الغير بخلافي أنا.. أنا واحد جالي مرض السرطان وقعدت أضحك».