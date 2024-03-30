مسلسل محارب الحلقة 20.. الشرطة تتبع تحركات حسن الرداد ومحاولة القبض عليه

شهد مسلسل محارب الحلقة 20 أحداث مهمة، حيث تقدم المحامي حسام الجيوشي ببلاغ للنائب العام ضد محارب (أحمد زاهر)، يتهمه فيه بالشروع في قتل الغفير الذي شهد عليه بقتل العزازي، استمرارا للضغط عليه، من أجل التنازل عن قضية دهس والدته.

مسلسل محارب الحلقة 20

وخلال مسلسل محارب الحلقة 20، هددت مريم (منه فضالي) زوجها المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، بترك منزله والابتعاد عنه، إذا لم يوضح لها سبب التهديدات التي تتعرض لها الأسرة من محارب والمقصود بها حسام، وذكرت بأنه تلازم الكرسي المتحرك بسبب تهديدات سابقة، تحملت هي وابنها نتيجتها.

الشرطة تحاول الوصول إلى محارب

وعلى صعيد أخر من مسلسل محارب الحلقة 20، توصل الضابط رشيد إلى السوبر ماركت الذي تحدث منه محارب (حسن الرداد) في مكالمة هاتفية إلي إنجي خطيبته وتتبع كاميرات المراقبة لمعرفة تحركاته إلى أنه لم تصل إلى شيء، كما وصل إلى المأذون الذي قام بتطليق محارب من إنجي، لكنه أيضا لم يعثر منه على تفاصيل مهمة.

واستطاع المصدي صديق محارب (محمود الليثي) أن يرتب لقاء محارب بشقيقته منال عبر سيارة أجرة تقلهم هما الثلاثة، وأثناء حديث محاب مع شقيقته منال استغرب مما فعلته إنجي بطلب الطلاق منه وخطوبتها على عنتر وكذلك شهادة شقيقة إبراهيم عليه بالقتل، وفي النهاية أكد لشقيقته أنه لم يقتل العزازي ومحاميه، واطمأن عليها هي وجدته.