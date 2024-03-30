موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 20

قضية دهس تفرعت إلى عدة قضايا واتهامات لكي يتم تبرئة مرتكبها، وتتوالى الأحداث في مسلسل محارب الذي يؤدي دوره الفنان حسن الرداد، الذي يحاول إثبات براءته والحصول على حق والدته بعد موتها في يوم زفافه، لنعرض لكم موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة العشرون، لمتابعة أحداث الحلقة في أوقات مختلفة تناسب المشاهد.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة العشرون التي سيتم عرضها الليلة.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة العشرون

وتأتي موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة العشرون، كما يلي:

يتم عرض الإعادة الأولى لمسلسل محارب على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 3:45 من فجر اليوم التالي، ويتم عرض الإعادة الثانية لها في تمام الساعة 5:15 فجرا.

كما يتم العرض الأول للحلقة الجديدة يوميا عبر شاشة سي بي سي في تمام الساعة 9 مساء.