مسلسل محارب الحلقة 20.. هل سيتم حبس حسن الرداد بتهمة جديدة؟

تصاعدت الأحداث في مسلسل محارب، وواصل أحمد زاهر، الذي يلعب دور المحامي حسام الجيوشي، تلفيق الاتهامات والقضايا لمحارب الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد، لتتوالى الأحداث ضمن الحلقة 20 من مسلسل محارب.

ووضع إبراهيم شقيق محارب، المحامي حسام في موقف محرج، حيث اعترف أنه قام برشوته وإعطائه الكثير من الأموال مقابل أن يشهد زورا ضد محارب، فهل ستغير تلك الأقوال مسار القضايا والوصول إلى البراءة ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 20.

مسلسل محارب الحلقة 20

وأنكر المحامي حسام أقاويل شقيق محارب، وأخبر الشرطة أن تلك الأموال حصل عليها من الاتجار بالمخدرات حتى يتم اتهامه في قضية جديدة بجانب شروع في قتل الشاهد في قضية القتل، لنتابع أحداث مسلسل محارب الحلقة 20 اليوم.

مسلسل محارب تدور أحداثه حول شاب أتى من الصعيد ليعيش في القاهرة ولكن حياته تنقلب رأسا على عقب بسب بحادث دهس والدته يوم زفافه، وهو من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم ونرمين الفقي ومحمود عمرو ياسين.