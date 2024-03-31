أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ الي الدرجة القصوى بالتزامن مع بدء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وصلاة التهجد، وكشفت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 31-3-2024، بالتزامن مع فتح المساجد للاعتكاف.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 31-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 31-3-2024، يأتي في تمام الساعة الرابعة و12 دقيقة، فيما يحين موعد السحور في الساعة الواحدة و52 دقيقة صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة الثالثة و52 دقيقة صباحًا.

وموعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 31-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و27 دقيقة بعد ربع ساعة من رفع أذان الفجر في مساجد المحافظة.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 31-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، أن عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 31-3-2024 في الإسماعيلية يصل إلى 14 ساعة و17 دقيقة.

ووجه الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ في جميع مساجد المحافظة، مع تخصيص 70 مسجدًا للاعتكاف وصلاة التهجد.