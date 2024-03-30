يهتم المقيمون في دولة الأردن بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم السبت 30-3-2024 والذي يوافق 19 رمضان في البلاد، وذلك بعدما تعذرت رؤية هلال الشهر المبارك في يوم الاثنين الموافق 11 مارس الماضي، والذي وافق بداية رمضان في كثير من الدول الإسلامية.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم السبت 30-3-2024

ويستعرض «الوطن» في السطور القليلة القادمة مواقيت الصلاة في الأردن اليوم، وفقًا لما أعلنته وزارة الشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، والتي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم السبت 30-3-2024

يأتي موعد أذان الفجر في الأردن بالعاصمة عمان في تمام الساعة 5:04 صباحا، بينما يكون في العقبة في تمام الساعة 5:11 صباحا، ومدينة إربد يكون الأذان في تمام الساعة 5:04 صباحًا، ويرفع الأذان بالزرقاء في تمام الساعة 5:04 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم السبت 30-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في عمان تمام الساعة 12:41 مساءً، وفي العقبة 12:44مساءً، بينما في إربد 12:41مساءً، وبمدينة الزرقاء يُرفع الأذان في تمام الساعة 12:40 مساءً.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم السبت 30-3-2024

ويأتي موعد أذان العصر في عمان تمام الساعة 4:12 مساءً، وفي العقبة 4:15 مساءً، وإربد الساعة 4:13 مساءً، وسيرفع الأذان في مدينة الزرقاء في تمام الساعة 4:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 30-3-2024

وموعد أذان المغرب في مدينة عمان يكون تمام الساعة 7:02 مساءً، وفي مدينة العقبة يكون في تمام الساعة 7:17 مساءً، بينما يأتي في مدينة إربد تمام الساعة 7:02 مساءً، وسيكون في الزرقاء في تمام الساعة 7:01 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم السبت 30-3-2024

يبدأ الصيام في الأردن في تمام الساعة 5:04 صباحا بأذان الفجر، وينتهي في تمام الساعة 7:02 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم نحو 13 ساعة و58 دقيقة.