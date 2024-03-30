مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 30-3-2024

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، على عكس معظم الدول العربية التي يكون فيها السبت اليوم العشرين.

مواقيت الصلاة اليوم في المغرب

في السطور التالية ترصد الوطن لقرائها مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم السبت.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 30-3-2024

يرفع أذان الفجر في المغرب اليوم السبت في العاصمة المغربية الرباط، معلنا عن بدء صيام اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:47، وفي الدار البيضاء يرفع الساعة 4:41، أما في مراكش يرفع الساعة 4:46.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم السبت 30-3-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة المغربية الرباط، الساعة 12:37، وفي الدار البيضاء الساعة 12:40، وفي مراكش يرفع الساعة 12:41.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم السبت 30-3-2024

يكون موعد أذان العصر في المغرب اليوم السبت، الساعة 4:04 وذلك بتوقيت العاصمة الرباط، وفي الدار البيضاء يكون موعد أذان العصر الساعة 4:08، أما في مراكش يكون الموعد الساعة 4:09.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 30-3-2024

يرفع أذان المغرب معلنا عن انتهاء فترة الصيام لليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في العاصمة المغربية الرباط، الساعة 6:50، وفي الدار البيضاء ومراكش يرفع الأذان معلنا عن بدء الإفطار الساعة 6:53.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم السبت 30-3-2024

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم السبت بحسب توقيت العاصمة الرباط سيكون 14 ساعة و7 دقائق، ويختلف ذلك من محافظة إلى أخرى، فيما يزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو دقيقتين.