موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21 على قناة ON اليوم

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 21 مسلسل الكبير أوي 8، جذب الجمهور بالأحداث الجديدة المشوقة، التي شهدتها أحداث الحلقة السابقة من المسلسل، بعد ظهور «غوريلا» في الدوار.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثمّ تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8 مليئة بالأحداث الشيقة، بدأت برفض «الكبير» ذهاب «العترة» إلى رحلة مع المدرسة، وانتهت بشراء «مربوحة» لقرد لتكتشف أنه «غوريلا» وتحاول أخفاءه عن زوجها، كما استدعي مأمور «المزاريطة» الكبير لمساعدته في القبض علي المطاريد.